Commençons avec l'aspirateur balai laveur sans fil Dreame H12 Pro.

En plus de capturer la poussière et la saleté, il offre un lavage et un séchage efficaces et s'adapte à divers types de surfaces comme le carrelage, le parquet, le béton ciré, la moquette ou les tapis.

Doté d'une brosse motorisée "bord à bord", l'aspirateur garantit un nettoyage efficace le long des murs et des plinthes, tout en permettant d'atteindre facilement les coins et les zones difficiles d'accès.

Sa batterie vous permet de l'utiliser pendant 35 minutes sans interruption, et le vidage du réservoir à poussière se fait facilement en un seul clic.

L'aspirateur balai laveur sans fil Dreame H12 Pro est en ce moment à 329 € au lieu de 399 €, soit une remise de 17% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.



Et voici d'autres promotions pour aujourd'hui :



Consultez aussi les meilleures offres French Days Amazon ou encore notre top 15 des promos French Days !