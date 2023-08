Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois produits, dont une TV affichant une belle remise. Nous sommes convaincus que vous trouverez votre bonheur.

Commençons par la TV LG 65NANO966. Ce téléviseur est doté d'une dalle LED de 65" à une définition 8K. Il dispose d'un processeur Alpha 9 Gen4 AI 8K (AI 8K upscaling) et exploite les technologies HDR, HDR 10, HLG ainsi que Dolby Vision IQ. Cette Smart TV utilise toutes les applications connues et, notons tout de même, à son lancement, elle était commercialisée pour 2500 €.

Cette TV LG 65NANO966 est proposée au prix de 899 € au lieu de 999 € soit 10% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 4 jours.





Continuons avec le PC portable Lenovo V15. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Celeron N4020 couplé à 8 Go de mémoire vive. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 128 Go.

Ce PC portable Lenovo V15 est vendu 329 € au lieu de 576 € soit 43% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Enchainons avec la clé USB 3.0 Lexar JumpDrive M35. Ce stockage flash en métal affiche des vitesses de lecture allant jusqu'à 150 Mo/s et 96 Mo/s en écriture. Elle dispose de 128 Go d'espace de stockage et d'un anneau afin de l'accrocher là où vous le souhaitez.

Cette clé USB 3.0 Lexar JumpDrive M35 est commercialisée 17,49 € au lieu de 34,99 € soit 50% de réduction chez Boulanger. Le retrait en magasin et la livraison sont offerts.





Et n'oubliez pas de consulter nos meilleures offres du jour avec PC portable, SSD, souris gaming et bien d'autres en promotion.