Aujourd'hui, les téléviseurs voient leur prix chuter. La qualité présente est en permanente évolution, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Nous vous avons dégoté de très belles offres sur des smart TV de différents constructeurs, à tout prix et à toute taille.

Commençons par la TV LG OLED55C2. Le téléviseur est pourvu d'un écran OLED 4K de 55", soit 138 cm, à une définition de 3840 pixels x 2160 px et une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. De plus, elle est compatible avec la technologie FreeSync. La TV profite d'Alexa et de Google Assistant. Cette Smart TV intègre, d'origine, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et bien d'autres.

Cette TV LG OLED55C2 est proposée à 1387 € au lieu de 1636 € soit 15% de réduction chez Rue du commerce. La livraison coutera 60 € dans un délai de 12 jours.

D'autres TV affichent des remises comme :



