Pour la TV d'Orange, la date du 28 mars marquera la fin de support du service sur la console de jeu Xbox One de Microsoft, sachant que l'application TV d'Orange sur Xbox n'est plus disponible dans le Microsoft Store depuis le 1er décembre 2022.

La TV d'Orange cessera également de fonctionner sur la Clé TV de première génération (Clé TV v1). Cette clé se branche au port HDMI du téléviseur (un second téléviseur sans décodeur TV) et se connecte au réseau Wi-Fi de la Livebox. Elle peut être pilotée depuis un smartphone grâce à une application.

Le cas échéant et pour remplacer de telles solutions âgées, Orange aiguille vers la Clé TV v2 qui fonctionne par ailleurs aussi sur le réseau mobile, ou l'application TV d'Orange sur Smart TV Samsung, par exemple.

Orange précise que la TV d'Orange peut bien évidemment être retrouvée par les abonnés sur ses décodeurs TV, sur ordinateur pour un suivi en direct et le replay, smartphone ou tablette avec l'application mobile TV d'Orange. Cette dernière propose une fonction cast compatible avec Airplay ou Google Cast.

Arrêt sur Le Bloc d'Orange

C'est en outre également à partir du 28 mars prochain que la TV d'Orange ne fonctionnera plus sur Le Bloc d'Orange. Ce vidéoprojecteur a été introduit en 2014 par Orange. Il dispose d'une enceinte audio et se connecte en Wi-Fi à la Livebox, en plus d'une connectivité Bluetooth.

Conçu par Orange, Le Bloc d'Orange est de type pico-projecteur et le système audio a été codéveloppé avec Cabase. L'appareil permet d'afficher une image de 25 cm à 3 m de diagonale. Pouvant être piloté depuis une application mobile, il est avec batterie intégrée et port HDMI.