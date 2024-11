" Plus de 40 chaînes en clair et plus de 30 services à la demande. " C'est ce qu'annonce Orange à partir du 14 novembre prochain et jusqu'au 20 novembre, afin de " découvrir gratuitement la richesse de la TV d'Orange. "

Pour profiter gratuitement des chaînes habituellement payantes, il n'y aura aucune démarche particulière à faire et il suffira de se rendre sur les chaînes concernées. Pour plus de commodité, les chaînes seront exposées sur le canal 29 du décodeur TV ou sur l'application TV d'Orange.

Les chaînes exceptionnellement gratuites chez Orange

Divertissement :

Téva (34)

Paris Première (35)

RTL 9 (36)

TV Breizh (37)

AB1 (81)

Cinéma :

Paramount Channel (60)

Paramount Channel Décalé (61)

Jeunesse :

Boomerang (94)

Boomerang +1 (95)

Cartoonito (96)

Tiji (97)

Canal J (98)

Nickelodeon Junior (99)

Nickelodeon (100)

Nickelodeon +1 (101)

Nickelodeon Teen (102)

Découverte :

Kitchen Mania (118)

Explore (119)

Animaux (120)

Crime District (121)

Chasse & Pêche (122)

Tout l'Histoire (123)

Histoire TV (124)

Ushuaïa TV (125)

My zen TV (126)

Science & Vie TV (127)

Automoto (196)

Pop Culture :

Comedy Central (82)

Game One (83)

Game One +1 (84)

Tech & Co (141)

MCM (142)

Mangas (145)

Warner TV Next (146)

J-One (147)

Musique :