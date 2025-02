À partir de jeudi 13 février et pour une durée d'une semaine jusqu'au 20 février, Orange met en clair les chaînes beIN Sports 1, 2 et 3. Pour profiter de cette gratuité, il suffira de se rendre directement sur les chaînes concernées.

Les trois chaînes sont accessibles sur les canaux 47, 48 et 49 de la TV d'Orange. Elles pourront être consultées gratuitement sur le décodeur TV, l'application TV d'Orange ou le service web (tv.orange.fr). À noter que la gratuité temporaire n'est pas pour beIN Sports Max.

Au programme...

Quelques événements sportifs mis en avant sont la grosse affiche de Ligue 1 et l'intégralité des matchs de Ligue 2, la rencontre Bayer Leverkusen contre Bayern Munich de Bundesliga, les matchs de Liga du Real Madrid et de Barcelone, ou encore ceux de Liga Portugal et de Süper lig turque.

Hormis le football, il y aura du basket-ball avec le NBA All-Star Week-End, les tournois WTA 1000 de Doha et de Dubaï en tennis féminin, les trois meilleurs matchs du championnat de France masculin de handball.

Le bouquet beIN Sports est habituellement proposé à 15 € par mois et résiliable à tout moment. Avec engagement de 12 mois, il existe une offre promotionnelle à 12 € par mois pendant 12 mois, puis 15 € par mois.