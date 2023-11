Commençons par le téléviseur Samsung The Frame QE50LS03BG. Il est équipé d'un écran QLED 4K de 50 pouces avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz.

Le téléviseur est doté d'un cadre personnalisable fin de différentes couleurs et propose un mode artistique spécial pour admirer des œuvres d'art de musées du monde entier.

De plus, le panneau anti-reflet et anti-traces ainsi que la texture ultra réaliste donnent vraiment l'impression d'être face à une toile. Votre télévision se transforme en tableau et votre maison en musée !

Avec Dolby Atmos et OTS, vous profitez d'un son tridimensionnel diffusé par les haut-parleurs spéciaux intégrés.

Le téléviseur est également prêt à recevoir le nouveau Digital Terrestrial 2.0 sans avoir besoin d'un décodeur TV.

Il est muni de ports USB, HDMI et Ethernet.

Le téléviseur Samsung The Frame QE50LS03BG est au prix exceptionnel de 799 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 33% sur Amazon. La livraison est gratuite.

D'autres téléviseurs affichent des remises en ce moment, comme :

