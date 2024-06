On commence avec le téléviseur OLED LG OLED55G4 2024 55".

Il se distingue par ses pixels auto-émissifs qui gagnent ici en puissance, faisant de lui le modèle le plus lumineux de toute la gamme LG OLED. La technologie Brightness Booster Max, qui combine un algorithme de boost de luminosité et une architecture de contrôle de la lumière avancée, permet au téléviseur d'atteindre jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire.

Équipé du Processeur Alpha 11, spécialement conçu pour les téléviseurs LG OLED haut de gamme, ce téléviseur utilise l'intelligence artificielle pour sublimer vos contenus en optimisant les qualités d'image et de son.

Profitez de la qualité LG OLED même en plein jour grâce au filtre antireflet performant ainsi que d'une expérience TV personnalisée et optimisée avec l'interface LG webOS 24 : accédez facilement à vos contenus grâce aux Quick Cards et recevez des recommandations adaptées à vos goûts, utilisez votre voix avec LG ThinQ, Alexa, Google Home, Apple Home et la norme Matter pour contrôler vos objets domotiques compatibles...

Vivez une expérience cinéma immersive grâce à la qualité d'image Dolby Vision et au son surround Dolby Atmos et DTS.

Le téléviseur OLED LG OLED55G4 2024 55" est en solde à 1 990 € au lieu de 2 790 € (prix officiel), soit une remise de 29 % sur Boulanger. Jusqu'au 23 juillet, le service “TV livrée, fixée et connectée" d’une valeur de 199 € est également offert.





On passe maintenant au PC portable Asus Zenbook PRO 16X OLED UX7602BZ.

Idéal pour la création, il est équipé d’un écran tactile 16 pouces 3,2K OLED 120Hz et intègre un puissant processeur Intel Core i9 de 13ème génération, une carte graphique RTX 4080 12Go GDDR6, 32 Go de mémoire vive LPDDR5 et un SSD de 1 To.

Le clavier auto-inclinable, grâce au mécanisme Active Aerodynamic System Ultra, assure un angle de frappe confortable tout en améliorant le refroidissement du système pour des performances maximales. Le nouveau système d'éclairage connecté White RGB offre des fonctions d'interactivité intelligentes.

L’innovante roulette ASUS Dial Wheel permet un contrôle précis des paramètres créatifs dans les applications Adobe. Le nouveau NumPad, plus grand, dispose d'un retour haptique et d'une sensibilité à la pression améliorée, facilitant la saisie des chiffres.

Le Zenbook Pro 16X OLED est doté de nombreux ports pour connecter facilement vos appareils et périphériques. Les 2 ports Thunderbolt 4 USB-C supportent le chargement rapide, le branchement de moniteurs externes en 4K UHD et offrent des transferts de données jusqu'à 40 Gb/s. Il dispose également d’un port HDMI 2.1, d’un port USB 3.2 Gen.2 Type-A et d’un lecteur de carte SD Express 7.0 à 985 Mo/s. L'audio et les communications sont assurés par une prise combo jack.

Le Zenbook Pro 16X OLED prend également en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

Le PC portable Asus Zenbook PRO 16X OLED UX7602BZ est en solde à 2 400 €

au lieu de 3 899,99 €, soit une remise de 38 % sur Darty. La livraison est gratuite.



Enfin, on termine avec le drone Dji Mini 2 SE.

Léger et compact, il est parfait pour les débutants grâce à son interface intuitive et propose des fonctionnalités telles que le décollage et l'atterrissage en un clic, le retour automatique au point de départ (RTH) et un vol stationnaire stable.

Équipée d'un capteur CMOS 1/2,3, la caméra intégrée du DJI Mini 2 SE capture des vidéos nettes en 2,7K et propose plusieurs modes intelligents pour des QuickShots et panoramas impressionnants.

Le drone offre une transmission vidéo HD jusqu'à une distance de 10 km, avec une excellente résistance aux interférences, vous permettant de voler plus loin tout en bénéficiant d'une image claire et stable.

Il assure une autonomie pouvant atteindre 31 minutes et résiste aux vents de niveau 5 pouvant atteindre 38 km/h, pour des images nettes en tout temps.

Le drone Dji Mini 2 SE est en solde à 219,99 € au lieu de 279,99 € (prix officiel), soit une remise de 21 % sur la Fnac. Expédition à partir du 15 juillet.



