Aujourd'hui, les téléviseurs voient leur prix chuter. La qualité présente est en permanente évolution et cela nous réjouit. Nous vous avons dégoté de très belles offres sur des smart TV de différents constructeurs, à tout prix et à toute taille.

Pour commencer, nous vous proposons la TV Philips 50PUS7657/12 qui possède une exclusivité à Amazon. Ce téléviseur LED affiche une diagonale de 50" et dispose d'une définition 4K UHD. Sa finesse vous permet de l'installer très proche d'un mur (85 mm d'épaisseur avec des pieds de 247 mm de long) et ses bords fins réduisent son encombrement global. Elle a un taux de rafraichissement de 60 Hz et fonctionne sous SAPHI.

Cette TV Philips 50PUS7657/12 est vendue 399 € au lieu de 499 € soit 20% d'économie chez Amazon. La livraison est gratuite, sous 72 heures.

D'autres TV sont en promotion comme :







Nous vous invitons à consulter notre top 3 du jour avec un PC portable, une barre de son et un fauteuil gaming en promotion ainsi que notre top 15 des plus belles offres chez Fnac (smartphone, mobilité électrique, etc.).