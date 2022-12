Commençons par l’écran incurvé LG UltraWide 49WL95C qui est mis en avant sur le site d’Amazon.

La dalle UltraWide QHD de 49 pouces affiche une définition de 5120 x 1440 px et un ratio de 32:9. L’écran est compatible HDR10 prenant en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires. Il prend en charge les logiciels Picture By Picture et Dual Controller qui permettent de connecter deux ordinateurs au même écran.

Le LG UltraWide 49WL95C est équipé de deux ports HDMI, de deux ports USB et d’un DisplayPort. De plus, il profite d’un temps de réponse de 5 ms et d’une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB. L’écran est bien sûr réglable et inclinable.

L’écran incurvé LG UltraWide 49WL95C est proposé au prix de 1003 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Passons à la souris SteelSeries Rival 3 Wireless qui est en promotion sur Carrefour.

Elle est pourvue d'un capteur TrueMove Core avec une définition allant jusqu'à 8500 DPI et 300 IPS avec un suivi de 1:1. Elle a un poids super léger de 77 g et elle est de type filaire et accompagnée de 6 boutons avec une durée de vie de 60 millions de clics.

Elle dispose de la technologie Quantum 2.0 Dual Wireless qui offre une bonne connectivité sans latence. Pour finir, elle est associée à l'application SteelSeries Engine qui permet de contrôler son rétroéclairage, mais aussi sa sensibilité.

La souris SteelSeries Rival 3 Wireless est au tarif préférentiel de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV Samsung QE55Q60B qui est à petit prix sur Rueducommerce.

La SmartTV est pourvue d'un écran QLED de 55 pouces pour une définition de 3840 x 2160 pixels. Cette dernière intègre la technologie Adaptive Sound qui permet un son optimisé en fonction des scènes.

Notons aussi la présence de la technologie Motion Xcelerator qui optimise la fluidité entre chaque image. Pour finir, elle dispose du multiview qui permet d'afficher plusieurs éléments sur l'écran et des multi assistants vocaux afin de contrôler le contenu grâce à votre voix.

Sur le site de Rueducommerce, la télévision Samsung QE55Q60B est au prix réduit de 599 € au lieu de 799 € avec la livraison gratuite.



