Xiaomi lance ses offres pré-Black Friday, une excellente occasion de profiter en avant-première de réductions majeures, de cadeaux exclusifs et de bonus de fidélité sur une large gamme de produits, des smartphones aux aspirateurs robots.

Au cœur de cet événement, on trouve un jeu-concours : le simple fait de collecter des coupons d'entrée vous rend éligible pour un tirage au sort. L'opération se déroule en deux étapes : d'abord, un coupon de -15% sur les smartphones et tablettes est à récupérer (du 3 au 6 novembre), suivi d'un coupon de -10% sur les objets connectés (du 7 au 11 novembre). En plus de vous offrir des réductions, la collecte de ces coupons peut vous faire gagner des lots comme une Redmi Pad Pro ou des T-shirts POCO si vous faites partie des participants les plus rapides.

En parallèle de ce tirage au sort, Xiaomi multiplie les avantages pour tous. Les membres du programme de fidélité peuvent échanger leurs Mi Points contre des coupons de 5 € ou 15 €, tandis que les nouveaux utilisateurs bénéficient d'une offre de bienvenue de 40 € en coupons. Les étudiants peuvent également bénéficier de réductions pouvant atteindre -20% via UNiDAYS.

Pour optimiser encore davantage vos achats, la marque propose un bonus de reprise de 70 € sur certains produits et offre 300 Mi Points pour tout téléchargement de l'application Mi Store.

Et en plus des coupons, de nombreux produits affichent des réductions de prix directes. Par exemple :

TV Xiaomi

Smartphones Xiaomi

Tablettes Xiaomi

Aspirateurs robots Xiaomi

Rendez-vous sur la page du Black Friday Xiaomi pour profiter dès maintenant de toutes les offres.