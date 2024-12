On commence avec la TV Xiaomi A Pro 55 2025.

Avec son design innovant sans cadre, elle offre un rapport écran-corps exceptionnel pour une immersion totale.

Plongez dans la qualité QLED 4K enrichie par la technologie Dolby Vision, qui sublime la luminosité, le contraste et les couleurs pour des images éclatantes. La palette DCI-P3 garantit des couleurs d'une précision et d'une authenticité incomparables.

Avec Google TV, simplifiez votre divertissement : retrouvez vos films, séries et contenus centralisés, accompagnés de recommandations personnalisées et explorez plus de 10 000 applications disponibles.

Grâce à Xiaomi Home ou en disant simplement "OK Google", contrôlez vos appareils connectés, de la caméra de surveillance au robot aspirateur, en toute simplicité.

Vous pouvez retrouver la TV Xiaomi A Pro 55 2025 à 419 € au lieu de 449 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi, avec en plus un coupon de -15 € pour les nouveaux clients.

On continue avec la barre de son 7.1 Ultimea Poseidon D70.

Dotée de deux haut-parleurs arrière et deux avant, elle offre une projection sonore précise et immersive à 360°, enrichie par 13 niveaux de réglage surround pour une expérience audio optimisée. Les enceintes arrière se connectent au caisson de basses via un câble de 6 mètres.

Avec l’application Ultimea, créez vos propres styles audio et bénéficiez des mises à jour OTA régulières.

Explorez 121 égaliseurs préréglés : quatre styles distincts — Bass, Pop, Classique et Rock — vous permettent d’ajuster votre ambiance sonore à la perfection.

Six modes dédiés — Film, Musique, Voix, Sport, Jeu et Nuit — garantissent des performances audio optimisées pour chaque contenu. Pour une personnalisation encore plus poussée, l’application Ultimea propose un mode « Personnaliser » afin d’affiner chaque nuance de son.

Optimisez votre qualité sonore en réglant la sortie audio numérique de votre téléviseur sur PCM. Pour Netflix, sélectionnez « Original anglais » ou « Original autres langues » dans les paramètres « Audio et sous-titres » pour une restitution sonore parfaite adaptée à votre contenu.

La barre de son Ultimea Poseidon D70 est proposée à 199,99 € en ce moment sur Amazon, soit une remise de 13 % par rapport à son prix officiel de 230,95 €.

Enfin, on termine ce top 3 avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Équipé du processeur AMD Ryzen 7 5825U basé sur l’architecture Zen 3 (fréquence de base de 2,0 GHz, boost jusqu’à 4,5 GHz, cache L3 de 16 Mo, TDP de 15 W), il garantit une expérience fluide pour les tâches bureautiques intensives et les jeux légers grâce à ses 8 cœurs et 16 threads.

Le mini PC est doté de 16 Go de RAM DDR4 double canal, extensible jusqu’à 64 Go via deux slots de 32 Go, et d’un SSD M.2 de 512 Go extensible jusqu’à 2 To. De plus, la prise en charge d’extensions de stockage via SSD ou HDD externe de 2,5" permet de disposer d’une capacité totale atteignant 2 To.

Grâce à sa carte graphique AMD Radeon 2000 MHz, ses deux ports HDMI et son port Type-C, l'appareil permet un affichage sur trois écrans en 4K UHD.

Le mini PC supporte le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.2 et intègre un double port LAN Gigabit. Par ailleurs, il prend en charge des fonctions avancées comme Wake On LAN, RTC Wake et Auto Power On, pour une utilisation pratique et automatisée.

Le mini PC NiPoGi AM06 Pro est disponible au prix de 286,23 € grâce au code AM06PRON88 sur Amazon.

À découvrir également sur GNT :