Aujourd'hui, focus sur la nouvelle gamme de téléviseurs Xiaomi, les S Pro Mini LED 2026.

La Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 2026 intègre 408 zones de rétroéclairage Mini LED, assurant un contraste profond et des détails saisissants. Sa luminosité maximale atteint 1 700 nits, tandis que la technologie Dolby Vision garantit une clarté exceptionnelle dans toutes les scènes. Grâce à son écran à faible réflexion, l’image reste nette et visible même en plein jour, éliminant les reflets gênants et renforçant le contraste pour des noirs intenses.

La dalle VA, combinée à un mappage adaptatif HDR et à des capteurs de lumière et de température de couleur, ajuste l’affichage en temps réel en fonction de l’environnement. Avec 1,07 milliard de couleurs et une couverture de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, le rendu des couleurs est d’une fidélité professionnelle, avec des teintes réalistes et éclatantes quelles que soient les conditions d’éclairage.

Le moteur Xiaomi Visual Engine Pro intègre plusieurs algorithmes avancés pour améliorer la gradation, la profondeur du contraste, la clarté dynamique et la restitution des couleurs. Chaque scène bénéficie d’une précision accrue, avec moins de flou, moins de scintillement et une netteté constante, que ce soit pour les films ou les jeux vidéo. L’écran intègre également une technologie à faible émission de lumière bleue et une gradation hybride à 20 kHz pour réduire la fatigue visuelle.

Le téléviseur supporte Dolby Atmos et le décodage DTS:X, délivrés par deux haut-parleurs de 15 W réglés avec l’expertise Harman AudioEFX, pour un son immersif et détaillé. Le système Xiaomi Sound optimise automatiquement l’audio en fonction du contenu visionné, offrant un rendu sonore adapté à chaque usage.

Pour les gamers, le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz garantit une fluidité remarquable, et le mode Game Boost permet d’atteindre jusqu’à 288 Hz pour une réactivité extrême. La compatibilité avec le taux de rafraîchissement variable (VRR) assure des jeux sans déchirures d’image et avec une cadence stable.

Avec Google TV, tous vos contenus sont réunis sur un seul écran, avec plus de 10 000 applications et des recommandations personnalisées. Le téléviseur intègre l’Assistant Google pour un contrôle vocal simple et rapide, ainsi qu’AirPlay et Google Cast pour diffuser facilement depuis vos appareils mobiles. Xiaomi TV+ donne également accès gratuitement à une large sélection de chaînes et de programmes.

Retrouvez la Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 version 55 pouces à 629,99 € grâce au coupon de -10 % à récupérer sur le site officiel.

Elle est également disponible :

➡️ En version 65 pouces à 809,99 € avec le coupon de -10 %

➡️ En version 75 pouces à 989,99 € avec le coupon de -10 %

En l’achetant, vous profitez aussi du doublement de vos Mi Points (jusqu’à 1 398 points) ainsi que d’un bonus reprise pouvant atteindre 50 €.