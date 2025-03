AliExpress fête son anniversaire jusqu’au 26 mars : profitez de remises exceptionnelles allant jusqu’à -80 % sur une large sélection de produits. Pour encore plus d’économies, utilisez ces codes promo :

Cette fois, focus sur les téléviseurs Xiaomi à l’occasion de l’anniversaire AliExpress.

On commence avec la Xiaomi TV S Mini LED 75 2025.

Elle offre une qualité d’image exceptionnelle grâce à sa technologie QD-Mini LED et ses 512 zones de gradation locales, permettant un contraste impressionnant et une maîtrise précise de la luminosité. Avec une luminosité maximale de 1200 nits, elle garantit des images éclatantes et détaillées, qu’il s’agisse de scènes lumineuses ou de noirs profonds.

Son taux de rafraîchissement de 144Hz assure une fluidité parfaite, idéale pour les films, le sport et le gaming. Grâce au mode Game Boost, le téléviseur atteint même 240Hz pour une immersion totale. La prise en charge de Dolby Vision IQ et Dolby Atmos offre une véritable expérience cinéma, avec des images optimisées en temps réel et un son puissant et immersif.

Doté d’un processeur IA avancé, il améliore automatiquement la qualité de l’image et du son pour un rendu plus réaliste. L’écran couvre 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, garantissant une reproduction fidèle et des couleurs éclatantes. La technologie MEMC 120Hz réduit les saccades et assure une fluidité parfaite, même dans les scènes rapides.

Le téléviseur intègre un système audio puissant avec quatre haut-parleurs, idéal pour profiter pleinement des bandes-son et des effets sonores. Avec deux ports HDMI 2.1, il est optimisé pour les consoles de dernière génération et bénéficie d’une latence ultra-faible grâce à la certification FreeSync Premium et au taux de rafraîchissement variable (VRR).

Équipé d’un processeur Quad Cortex A73 et d’un espace de stockage de 3 Go + 32 Go, le téléviseur assure une navigation fluide et rapide.

La connectivité WiFi 6 permet une transmission sans latence pour le streaming et le cloud gaming.

Une gamme complète de ports est également intégrée (HDMI 2.1, USB 3.0, Ethernet).

Retrouvez la Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 à 1 029 € avec le code ASFR070 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, son prix officiel s'élève à 1 099 €.

