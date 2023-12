" Après réflexion, nous avons décidé que nous étions allés trop loin avec ce changement. " La plateforme de streaming vidéo Twitch fait machine arrière. Une poignée de jours après avoir autorisé les créateurs à diffuser des représentations artistiques de la nudité sous l'égide d'un étiquetage idoine, Twitch annule cette disposition.

Suite à la modification éphémère de ses conditions d'utilisation et le feu vert pour la nudité artistique, la plateforme dans le giron d'Amazon a été confrontée à un afflux de contenus en infraction, tandis que d'autres contenus nouvellement autorisés ont suscité des interrogations auprès de la communauté Twitch.

La situation est cocasse, dans la mesure où la motivation initiale de Twitch était d'apporter des éclaircissements sur son règlement. Au final, c'est presque l'effet inverse qui a été obtenu. Du moins, sur la question de la nudité artistique.

La faute à l'IA ?

" Désormais, les représentations de nudité réelle ou fictive seront interdites sur Twitch, quel que soit le support. Cette restriction ne s'applique pas aux jeux matures ", souligne Twitch dans un billet de blog. L'IA semble avoir joué un rôle important dans le rapide rétropédalage.

" Les représentations numériques de la nudité présentent un défi unique. L'IA peut être utilisée pour créer des images réalistes, et il peut être difficile de faire la distinction entre l'art numérique et la photographie. "

Twitch avait mis en avant une communauté d'artistes florissante, et des règles qui étaient trop punitives et ne reflétaient pas l'impact du contenu. L'esprit de la levée d'interdiction pour la nudité artistique aurait été dévoyé par de l'IA générative pour de la nudité devenue trop réaliste… et pas suffisamment artistique.