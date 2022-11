" Vox Populi, Vox Dei. " Une nouvelle fois, Elon Musk reprend ces mots latins signifiant la voix du peuple est la voix de Dieu. À l'issue du résultat de l'un de ses sondages sur son compte Twitter, il annonce le début d'une amnistie sur le réseau social de microblogging dont il est le propriétaire. Elle débutera la semaine prochaine.

La question posée était de savoir si Twitter devrait offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, à la condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou envoyé du spam de manière flagrante. Le oui l'a emporté à plus de 72 % sur plus de 3,1 millions de votes.

The people have spoken.



Amnesty begins next week.



Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Récemment, c'est également à la suite du résultat d'un sondage sur son compte, et une courte majorité sur plus de 15 millions de votes, qu'Elon Musk a décidé de réactiver le compte de l'ancien président américain Donald Trump. Ce dernier n'a toutefois pas fait son retour sur Twitter pour le moment.

Des sondages en ligne plutôt qu'un conseil de modération

Initialement, le patron de Tesla et SpaceX avait pris l'engagement qu'aucune décision importante sur le rétablissement de comptes suspendus ou bannis ne serait prise avant la création d'un conseil de modération aux points de vue très divers.

" Une grande coalition de groupes d'activistes politiques et militants sociaux a accepté de ne pas essayer de tuer Twitter en nous privant de revenus publicitaires si j'acceptais cette condition. Ils ont rompu l'accord ", justifie Elon Musk pour sa volte-face.

Pourtant, les sondages en ligne auxquels a recours Elon Musk sont perfectibles et sans valeur scientifique. Ils peuvent être influencés par des bots, dont le nombre serait plus important qu'annoncé par Twitter avant le rachat… selon Elon Musk lui-même.

Cela va mieux d'après Elon Musk

Nul doute en tout cas que les régulateurs, et notamment en Europe, examineront avec attention les conséquences des décisions prises par Elon Musk en matière de modération, y compris la lutte contre la désinformation et les contenus haineux. D'autant que la vague de départs et de licenciements chez Twitter inquiète sur la capacité du groupe à veiller au grain.

En attendant, Elon Musk félicite les équipes de Twitter et assure que les discours haineux sur le réseau social ont diminué d'un tiers par rapport aux niveaux d'avant un pic. Ce pic aurait été observé peu de temps après son officialisation du rachat de Twitter à 44 milliards de dollars.

Hate speech impressions down by 1/3 from pre-spike levels. Congrats to Twitter team! pic.twitter.com/5BWaQoIlip — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

D'après le Center for Countering Digital Hate (The Guardian), Twitter n'a toutefois pas supprimé 99 % des tweets racistes signalés et ayant visé des joueurs de football dans la semaine précédant la Coupe du monde 2022 au Qatar.