Elon Musk est lourdement critiqué depuis le rachat de la plateforme Twitter, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, ce dernier indiquait vouloir en faire une plateforme de libre expression totale, mais il s'est déjà permis de bannir certaines personnalités l'ayant critiqué.

D'autre part, le milliardaire multiplie des annonces et des choix réalisés à la hâte et sans trop de réflexion... On peut ainsi citer l'annonce des abonnements payants pour les badges certifiés au prix inconnu jusqu'à ce qu'on ne lui souffle un tarif aléatoire dans un Tweet qu'il a immédiatement repris...

La moitié des effectifs sur la paille

Plus récemment, Elon Musk a opéré une coupe drastique dans les effectifs de Twitter, amputant la société de pas moins de la moitié de ses effectifs. À la clé, 3750 employés mis à la porte sur les 7500 que compte Twitter... Mais là encore, il semble que la décision a été un peu rapide...

Outre le drame humain que cela peut représenter pour les employés de Twitter, il apparait que certains ont été limogés par erreur. Une partie des employés virés sans ménagement vendredi dernier ont été recontactés par email dans le week-end pour les inviter à revenir travailler dès lundi... à n'y plus rien comprendre.

Dans les faits, les licenciements ont été quasiment réalisés à l'aveugle avant que la nouvelle direction ne se rende compte que certains employés limogés bénéficiaient d'une certaine expérience et de compétences utiles à la création des nouveaux outils souhaités par Elon Musk pour changer le réseau social.

Une erreur qui passe mal

Suite à un licenciement brutal, nombre de ces employés invités à revenir ont déjà signifié qu'ils ne resigneraient pas avec Twitter. Il faut dire que le climat et l'ambiance installée depuis le rachat de Twitter par Elon Musk ne fait clairement pas envie : les managers ont demandé à certains employés de travailler plus de 12h par jour du lundi au dimanche, soit des semaines de 84 heures tandis qu'ils voyaient leurs collègues se faire licencier...

Ces mêmes salariés épargnés par les coupes sont désormais soumis à une pression colossale : ils sont invités à trouver des solutions pour économiser de l'argent. Elon Musk souhaite ainsi économiser entre 1,5 à 3 millions de dollars par jour dans les frais d'exploitation du réseau. Des équipes de réflexion ont été créées pour cet axe de recherche spécifique, elles ont jusqu'au 7 novembre pour soumettre leurs idées. Reste à savoir si elles seront à leur tour licenciées en cas d'échec...