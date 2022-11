Après les péripéties du rachat de Twitter depuis le mois d'avril marqué par une forte opposition entre la direction et son acquéreur Elon Musk, c'est toujours le grand chambardement au sein du réseau social.

Les premières actions du nouveau dirigeant vont vers l'allègement des effectifs au sein de l'entreprise mais la démarche est loin de se dérouler normalement. En voulant réduire de moitié le nombre de salariés, certains employés sur le départ ont dû être rappelés car essentiels au bon fonctionnement du réseau social.

Il faut aussi rapidement trouver des solutions pour rentabiliser l'acquisition de 44 milliards de dollars alors que les annonceurs temporisent en attendant de savoir ce que le milliardaire fantasque va décider pour faire rentrer de l'argent dans les caisses.

Le flou de Twitter Blue

Entre sa vision personnelle de la liberté d'expression et les changements potentiels au sein de la modération, ainsi que la façon dont la publicité pourra être diffusée, plusieurs grands annonceurs ont mis leurs campagnes publicitaires en pause, créant un trou dans les revenus du réseau social.

Il faut dire que le flou est de mise autour du paiement ou non de la certification de comptes et du contenu de l'abonnement Twitter Blue qu'Elon Musk souhaiterait proposer pour 8 dollars / mois.

Dans sa nouvelle version, Twitter Blue, en plus de la certification, permettra d'obtenir plus de visibilité, de recevoir moins de publicié et de diffuser des messages plus longs, dont audio et vidéo, que les limites actuelles.

Cela suffira-t-il à inciter les utilisateurs à payer un abonnement pour utiliser le réseau social ? C'est l'une des inconnues qui pourrait avoir de profondes répercussions sur le fonctionnement et l'intérêt même du réseau.

Twitter peut-il passer au tout payant ?

Mais cela ne s'arrête pas là puisque l'homme d'affaires envisagerait aussi de rendre Twitter payant pour tous, selon une information de Platformer. Il ne s'agirait pour le moment que d'une piste à l'étude et qui ne serait pas mise à exécution avant un moment mais elle montre que toutes les pistes sont explorées pour relancer la génération de revenus.

La décision pourrait être motivée par le fait que le passage de Twitter Blue à 8 dollars / mois n'offrirait pas assez de rentabilité, surtout si les portails Google Play Store et App Store prennent leur commission à chaque transaction.

L'option choisie serait d'offrir une période de gratuité avant de réclamer un abonnement. Cela conduirait à faire passer le réseau social derrière un paywall, ce qui n'est pas sans risques autant sur la capacité de monétisation que sur la finalité même du service.