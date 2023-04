Fin 2022 et de manière surprenante compte tenu du fait qu'il est considéré comme un ennemi intime d'Elon Musk, George Hotz (alias le hacker geohot) avait accepté de travailler pour Twitter dans le cadre d'un stage. Sa principale mission était d'améliorer et corriger la recherche sur le réseau social.

L'aventure de geohot chez Twitter a finalement tourné court avec sa démission. " J'ai démissionné de Twitter. […] J'ai apprécié l'opportunité, mais je ne pense pas que je pouvais avoir un réel impact là-bas. " George Hotz avait notamment été critique sur la soi-disant liberté d'expression vantée par le patron et propriétaire de Twitter.

Le mince héritage de geohot à la suite de son passage éclair chez Twitter a été la suppression de l'invite de connexion lors de l'utilisation de Twitter Search. Il s'avère que depuis la fin de la semaine dernière, Twitter a fait machine-arrière. Il n'est plus possible d'avoir accès à la recherche de Twitter sans connexion à un compte.

À défaut de compte Twitter, le réseau social propose sa page Explorer et le champ de recherche est absent. Le redimensionnement de la fenêtre de navigation sur ordinateur fait apparaître une icône en forme de loupe, mais elle est seulement en rapport avec le hashtag Explorer.

Imbroglio avec la nouvelle coche bleue

De nature à inciter à une inscription à Twitter, ce changement passe toutefois plus inaperçu que la suppression des anciennes coches bleues gratuites avec processus de vérification d'un profil. D'autant qu'elle se fait dans le chaos.

Hormis un accroissement du risque global d'usurpation d'identité, Elon Musk a indiqué qu'il paie personnellement pour la nouvelle coche bleue (normalement associée à un abonnement payant Twitter Blue) de certains comptes. Des comptes concernés ont pourtant signifié qu'ils ne veulent pas payer pour cette nouvelle coche bleue qui est assimilée à un soutien à Elon Musk.

Des comptes de personnalités décédées ont également reçu la nouvelle coche bleue. Selon plusieurs rapports, il semble que la coche bleue fait son pour des célébrités et des comptes ayant plus d'un million d'abonnés.

Rétropédalage sur les mentions pour des médias

Selon le New York Times, qui a consulté des documents internes, Twitter a aussi prévu de faire des exceptions avec les coches payantes à destination des entreprises et organisations. Ces exceptions concerneraient les 500 premiers annonceurs et les 10 000 organisations les plus suivies qui avaient déjà été vérifiés.

Pour ajouter à tout ce tumulte, des médias publics comme la BBC ont eu droit à l'ajout d'une mention " média financé par un gouvernement " ou " affilié à un État " sur leur compte Twitter. Une initiative qui n'a pas été appréciée avec la connotation ainsi donnée.

Après une polémique, cette mention a été supprimée et Twitter a également fait le choix de supprimer des étiquettes similaires qui touchaient auparavant des agences de presse officielles de Chine ou de Russie… À se demander si ce n'était pas le but de la manœuvre au final.