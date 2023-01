Spécialiste français de la santé connectée, Withings surprend en dévoilant U-Scan qui est présenté comme " le premier laboratoire d'analyse d'urine connecté, sans contact, à domicile. " Ce laboratoire de santé prend ainsi place dans la cuvette des toilettes, afin d'effectuer des analyses d'urine chez soi.

U-Scan comprend un lecteur en forme de galet d'un diamètre de 90 mm, avec des cartouches d'analyse qui peuvent être changées. Elles évaluent des biomarqueurs spécifiques présents dans l'urine, sans le besoin de prélèvements d'échantillons ou de manipuler des bandelettes urinaires.

Dans un premier temps, ce sont des cartouches grand public Nutri Balance et Cycle Sync qui seront proposées. Elles se destinent à encourager ou maintenir un mode de vie sain via des biomarqueurs en rapport avec l'hydratation et la nutrition, et pour le suivi du cycle hormonal (analyse des cycles menstruels des femmes).

Ce ne sont pas des dispositifs médicaux, sachant que Withings a prévu des cartouches médicales pour U-Scan qui sont en attente d'une validation par des autorités réglementaires en Europe.

La personne qui urine est identifiée...

Withings explique que l'urine s'écoule dans le galet. Une pompe est activée quand un capteur thermique détecte la présence d'urine et pour permettre la collecte d'un échantillon. Ce dernier est injecté dans une capsule de test où la réaction chimique est lue par un capteur optique. À la fin d'une mesure, le liquide restant est purgé. Le dispositif est nettoyé à chaque chasse d'eau.

U-Scan est capable d'identifier un utilisateur spécifique grâce à des capteurs radar à faible énergie intégrés dans le lecteur. " Les capteurs mesurent plusieurs variables pour identifier la signature du jet d'urine propre à un individu, en détectant sa vitesse, sa distance et sa dispersion. "

Les informations d'identification sont confirmées dans une application. Les résultats d'une analyse chimique sont transmis via Wi-Fi. L'application mobile Health Mate de Withings fournit les informations et des conseils en fonction.

Prix et disponibilité pour U-Scan

Le dispositif U-Scan est prévu pour une commercialisation en Europe à partir du deuxième trimestre 2023 avec les cartouches Nutri Balance et Cycle Sync. Un kit de démarrage sera proposé pour 499,95 €, avec lecteur U-Scan et une cartouche couvrant des mesures pour 3 mois.

Une formule d'abonnement permettra de recevoir une recharge dès la fin d'une cartouche. Sinon, une cartouche pourra également être achetée directement sur le site de la marque.