Uber a décidé de simplifier l'expérience de ses utilisateurs en France en proposant désormais des prix fixes pour les courses en taxi. Depuis deux ans et demi, la plateforme permet à ses utilisateurs de réserver un taxi en plus des offres classiques de VTC, mais jusqu'à présent, le prix annoncé n'était qu'une estimation approximative. Désormais, Uber permet aux passagers de connaître le tarif exact dès leur commande, peu importe les imprévus comme un embouteillage ou un détour.

Le tarif final est fixé à l’avance, de la même manière que pour une course de VTC. Il est calculé en prenant en compte différents facteurs, comme la distance, la durée de la course, les conditions de circulation, et les zones tarifaires.

Ce nouveau système vise à offrir plus de transparence et de tranquillité aux passagers. Une fois la course terminée, les passagers auront la possibilité de payer soit le tarif fixé à l’avance sur la plateforme Uber, soit le montant calculé par le taximètre, si celui-ci est inférieur.

Ce changement s’inscrit dans une volonté d’Uber d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs et d’attirer davantage de clients qui recherchent une solution fiable et sans surprise pour leurs trajets en taxi.