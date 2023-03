C'est un retournement de veste magistral que nous offre Ubisoft : alors qu'Yves Guillemot, le fondateur et patron de l'éditeur français annonçait il y a quelques semaines en personne qu'Ubisoft n'abandonnerait pas le salon de l'E3, voilà que la participation de la marque est remise en cause.

On avait déjà vu Nintendo, Microsoft puis Sony indiquer ne pas participer physiquement à l'E3 et préférer diffuser quelques présentations en vidéo lors de l'ouverture du salon.

Après Nintendo,Microsoft et Sony, Ubisoft abandonne l'E3

Chaque géant du jeu vidéo préfère désormais choisir ses propres dates et tenir un événement dédié qui attire toute la lumière en dehors de toute autre annonce concurrente. Les événements du Covid 19 ont ainsi mis en lumière l'intérêt de bien travailler son agenda pour optimiser ses annonces.

Ubisoft vient ainsi de confirmer ne pas participer à l'E3 2023 qui perd un de ses plus gros soutiens. L'éditeur tiendra son propre Ubisoft Forward à la place du salon le 12 juin prochain.

Il se peut que d'autres éditeurs d'ampleur emboitent le pas d'Ubisoft, auquel cas la tenue même du salon pourrait être remise en question. On sait déjà que si l'E3 est maintenu, le salon risque d'être particulièrement triste et creux... Et qu'il aura bien du mal à séduire les visiteurs.