En 2019, Ubisoft présentait "Gods & Monsters" que l'on connaitra filament l'année suivante sous le nom d'Immortals Fenyx Rising PS4 Game. Un jeu d'aventure critiqué par certains joueurs comme très inspiré de Zelda Breath of the Wild.

Pourtant le titre proposait un univers lui étant propre et assez riche : il exploite la mythologie grecque et nous propose d'incarner Fenyx, un personnage attachant et déterminé à sauver son frère, mais également à sauver le monde de puissant Typhon.

Immortal Fenyx Rising : incertitudes sur la franchise

Le jeu s'est illustré par une ambiance particulièrement soignée : des références mythologiques pertinentes, des personnages attachants et hauts en couleur ainsi que de l'humour omniprésent. Le titre offrait également de nombreux challenges, une durée de vie très confortable et une réalisation soignée, devenant en quelque sorte le Zelda que la plateforme PC n'avait jamais eu.

Il se murmurait qu'une suite était en préparation chez Ubisoft Québec en réponse à l'accueil favorable du titre par les joueurs et les critiques. Chose confirmée par la suite par Jeff Grubb en personne, qui expliquait que le titre ne serait pas vraiment une suite, mais un épisode centré sur la mythologie polynésienne. Malheureusement, VGC rapporte que le développement aurait été abandonné au début du mois en évoquant des "défis importants concernant l'établissement de la propriété intellectuelle."

Immortal Fenyx Rising aurait ainsi payé les pots cassés alors qu'Ubisoft a fait le choix de se recentrer sur ses franchises historiques les plus importantes, et notamment Assassin's Creed. Ubisoft pourrait s'en mordre les doigts : alors qu'Assassin's Creed Mirage n'est pas encore sorti, le jeu fait déjà l'objet de vives critiques. Dommage, Immortal Fenyx Rising apportait un peu de fraicheur et de nouveauté chez un Ubisoft qui s'est enlisé dans une certaine routine et des jeux ultra répétitifs dans le fond comme dans la forme.