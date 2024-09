Le jeudi 26 septembre sonnera l'ouverture du TGS, le Tokyo Game Show, un des salons les plus emblématiques de l'univers du jeu vidéo.

Depuis quelques mois les acteurs majeurs du secteur ont confirmé leur présence sur le salon, et notamment la préparation de Lives qui seront diffusés à la suite en guise de cérémonie d'ouverture. Bien entendu, il s'agira pour les éditeurs de dévoiler des jeux déjà annoncés, mais également des titres encore non confirmés.

Ubisoft avait confirmé sa présence il y a plusieurs mois, mais finalement, les plans de l'éditeur français viennent d'être modifiés.

Initialement, Ubisoft devait diffuser sa vidéo de présentation le 26 septembre à 8h00. Il devait notamment être question de dévoiler un peu plus Assassin's Creed Shadows, un titre très attendu et particulièrement propice au salon puisque le titre se déroule au japon féodal...

TOKYO GAME SHOW 2024公式配信へのユービーアイソフトの出展に関するお知らせ pic.twitter.com/qNYC7MUF93 — Ubisoft Japan (@UBISOFT_JAPAN) September 24, 2024

Mais Ubisoft Japan a finalement annoncé qu'il n'y aurait pas de diffusion en direct, "en raison de diverses circonstances", sans plus de détails... Une annulation à quelques heures du salon qui pourrait avoir un rapport non seulement avec les mauvais résultats du groupe actuellement, mais également suite aux polémiques entourant Assassin's Creed Shadows depuis son annonce, et notamment au Japon, pays dans lequel une pétition a récolté des milliers de signatures pour la modification ou l'annulation du jeu, accusé de prendre trop de libertés avec l'histoire du Japon et de se montrer irrespectueux.