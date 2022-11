Ubisoft souhaitait faire revenir sur le devant de la scène une de ses licences phares : le projet prend du plomb dans l'aile...

En septembre 2020, Ubisoft dévoilait un de ses projets : le remake de Prince of Persia : Les sables du Temps. Cela faisait des années que la franchise avait été abandonnée, et Ubisoft souhaitait la relancer avec un remake...

Mais rapidement, les images présentées peinent à convaincre et Ubisoft essuie alors des critiques nourries... Le titre qui devait sortir en janvier 2021 était alors annoncé comme reporté, le temps pour les équipes de corriger leur copie...

Prince of Persia de retour, mais quand ?

Repoussé au 18 mars 2021, le titre a par la suite éé à nouveau repoussé à une date non précisée. Confié au studio de Pune en Inde, c'est finalement Ubisoft Montréal qui récupère le projet en mai de cette année... Entre les mains d'Ubisoft Montréal, on pouvait espérer voir le titre sortir rapidement, mais il semble que ce dernier soit passé sous les radars depuis...

Nouveau revers donc annonciateur du pire : Ubisoft a annoncé le remboursement des précommandes du titre auprès des joueurs ayant déjà payé, et il n'est plus possible de le précommander désormais.

Ubisoft précise malgré tout que le titre est toujours en développement... Et côté temps, il commence à se faire un peu tard : après 5 années de développement, le titre fait toujours plus figure de remaster que de véritable remake...

Reste à savoir si Ubisoft Montréal aura la capacité de plancher sérieusement sur le sujet alors même que l'on attend du studio Assassin's Creed Mirage, un épisode de renouveau pour la franchise sur lequel mise énormément Ubisoft...