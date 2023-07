Ubisoft peaufine toujours Assassin's Creed Mirage, son prochain volet majeur de la franchise phare. Pensé au départ comme une extension pour Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft a finalement changé ses plans et décidé de faire du contenu préparé depuis quelques années un épisode à part entière.

Mirage représente un retour aux sources pour l'éditeur : l'aventure se déroulera au Moyen-Orient, plus précisément à Bagdad en l'an 861. Le titre mettra en valeur les éléments forts des premiers opus, notamment la planification d'assassinats, le parkour et l'infiltration autant que l'exploration.

Après Mirage, le remake d'un épisode populaire

Pour ce qui est de l'épisode qui viendra ensuite... Il semble qu'Ubisoft se laisse du temps pour les nouveautés et préfère puiser dans les épisodes les plus populaires de la saga afin de proposer un remake.

C'est ainsi l'un des épisodes les plus appréciés des joueurs qui reviendrait sous la forme d'un remake : Assassin's Creed IV Black Flag. Le titre sorti en 2013 nous plongeait au milieu du 18e siècle en pleine mer des Caraïbes. Le titre changeait la donne dans la saga en proposant de voguer sur l'eau et de se lancer dans la piraterie avec navigation et batailles navales à la clé.

C'est d'ailleurs le succès de Black Flag qui a motivé Ubisoft à se lancer dans le projet Skull and Bones, jeu toujours attendu de pied ferme.

Le remake n'en serait qu'aux étapes initiales de développement et nécessitera quelques années, il pourrait toutefois sortir à la fin du support de Mirage.