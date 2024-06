Ubisoft a récemment donné quelques nouvelles d'un projet sur le long terme qui laissait penser à un abandon : Beyond Good and Evil 2.

C'est à l'occasion de la présentation du remaster du premier volet dans la version Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition qu'Ubisoft a évoqué la suite de la franchise.

Évoqué pour la toute première fois en 2009, Beyond Good & Evil 2 avait eu droit une vidéo en 2017 avant de quasiment tirer sa révérence. Plus aucune image n'est sortie du titre, qui a eu droit à plusieurs remaniements et reprises de zéro au fil du remodelage des équipes de développement...

Et les dernières coupes au sein d'Ubisoft n'ont fait que renforcer l'idée que le titre avait pu être abandonné... Il n'en est rien puisqu'Ubisoft a confirmé "Oui, Beyond Good & Evil est toujours en cours de développement, et nous sommes impatients de vous faire découvrir le passé de Jade dans l'édition du 20e anniversaire !".

Ubisoft n'en dit pas plus si ce n'est que le développement suit bien son cours... Aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant.