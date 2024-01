Ubisoft a confirmé un changement de nom pour son abonnement qui passe ainsi d'Ubisoft + Multi Access et PC Access à Ubisoft + Premium.

La nouvelle offre permettra de profiter des jeux Ubisoft dès leur sortie commerciale, mais également d'accéder à des récompenses mensuelles et d'un accès aux jeux sur plusieurs plateformes : PC, Xbox et Amazon Luna.

Ubisoft + Premium propose ainsi un accès à Prince of Persia : The Lost Crown fraichement sorti, l'abonnement étant proposé à 17,99€ par mois.

La formule donnera un accès aux early access des futurs jeux, comme si les abonnés avaient précommandé les titres, ce sera ainsi le cas pour Skull and Bones dès le 13 février prochain. En marge, on retrouvera également une ludothèque de 100 jeux accessibles sur PC et Xbox ainsi que des réductions et offres exclusives.

À cela Ubisoft ajoute une nouvelle offre baptisée Ubisoft + Classics sur PC qui proposera d'accéder à plus de 50 jeux populaires de l'éditeur et notamment les grosses franchises comme Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Watch dogs : Legion...La formule est facturée 7,99€ par mois.

Au passage, Ubisoft rappelle qu'un accord a été noué avec Microsoft pour l'intégration des jeux Activision - Blizzard (du moins certains titres) au sein de son abonnement, sans date particulière pour l'instant.