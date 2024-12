Il devait devenir un jeu service capable de générer des profits sur le long terme et de concurrencer Call of Duty : XDefiant n'aura finalement pas duré.

Présenté pour la première fois en 2021, XDefiant était décrit par Ubisoft comme un FPS Free to play ancré dans l'univers de Tom Clancy capable de se positionner comme un concurrent direct à Call of Duty.

Malheureusement, le titre avait rapidement été critiqué, justement pour cette tendance à afficher la référence à Tom Clancy à tout va chez Ubisoft alors que dans les faits, rien ne liait vraiment le titre à l'univers de l'auteur...

Ubisoft procédait donc à un changement de nom, tout en réorientant son titre pour arborer un style plus moderne, quitte à perdre en originalité. Afin de parfaite son jeu, Ubisoft faisait les choses dans l'ordre avec plusieurs phases de bêta amenant à de lourdes modifications de gameplay et de contenu avant que le titre ne sorte officiellement en mai 2024.

A sa sortie, le titre rencontre un succès assez vif, mais il ne parvient pas à maintenir sa communauté de joueurs. Après avoir rencontré plus de 8 millions de joueurs au fil de sa semaine de lancement, le jeu n'a pas réussi continuer sur cette lancée pour se limiter assez rapidement à moins de 20 000 joueurs toutes plateformes confondues.

Un avenir en sursis depuis 3 mois déjà

Il se murmurait qu'Ubisoft s'était donné jusqu'à la saison 3 pour redresser la barre, sachant que l'éditeur avait déjà licencié 45 personnes attachées au projet en aout, rejetant ainsi la faute sur les petites mains, avec toute l'ambiance toxique propre à l'entreprise telle qu'on la connait désormais.

La sortie de Black Ops 6, véritable mastodonte face à un XDefiant moins expérimenté et offrant moins de contenu aura finalement eu raison du projet.

Ubisoft a ainsi annoncé la fin programmée de XDefiant pour le 3 juin 2025, tout en précisant que le titre n'est déjà plus accessible aux nouveaux joueurs : plus question de pouvoir créer un compte sur le titre d'autant que le jeu a été retiré des plateformes de téléchargement.

La troisième saison aura bien lieu, à une date inconnue. Si le titre est maintenu jusqu'en juin prochain, c'est avant tout pour s'éviter les foudres des joueurs qui ont réalisé de microtransactions au sein du titre, Ubisoft ira d'ailleurs plus loin en remboursant certains achats (DLC et XCoins). La fermeture du jeu entrainera le licenciement de 277 développeurs, sacrifiés avant tout pour les mauvais choix d'une direction résolument perdue et incapable de faire passer l'intérêt des joueurs avant les bénéfices.