Un petit retour en arrière s'impose pour bien prendre conscience de la situation pour le moins lunaire chez Ubisoft. Il y a quelques mois, lors du lancement de Skull and Bones, le PDG Yves guillemot mettait de côté toute pudeur et sobriété en allant jusqu'à inventer une nouvelle classification pour son titre.

Si habituellement, les jeux AAA ou Premium correspondent aux grosses productions, Skull and Bones était présenté comme le tout premier jeu "AAAA", soit quadruple, A, soit au-delà du premium... Une façon de mettre en avant artificiellement la qualité du titre tout en cherchant à justifier un prix de 80€ pour la version standard.

La suite, on la connait : le jeu est un échec cuisant et se veut, au mieux, mauvais au milieu des autres jeux simplement "AAA". Surtout qu'actuellement ,le jeu se retrouve autour des 15 euros et qu'il peine à rassembler les joueurs, même au fil de semaines gratuites.

Et pourtant, Ubisoft ambitionne de multiplier les jeux quadruples A si l'on tient compte de certaines fiches LinkedIn d'employés de l'éditeur qui se revendiquent travailler sur de nouveaux projets AAA et AAAA.

Alors même que la situation chez Ubisoft est de plus en plus précaire, maintenir cette appellation de titres AAAA alors même que le groupe n'a pas été en mesure de proposer un jeu fini dès son lancement depuis plus de 10 ans est assez cocasse...

Reste qu'Ubisoft pourrait étonner en proposant une nouvelle génération de jeux qui vont effectivement au-delà du triple A, à condition de sérieusement travailler le sujet et de soigner la production.