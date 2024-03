L'Intelligence artificielle va prochainement s'inviter massivement dans l'univers du jeu vidéo, et pas uniquement dans un processus créatif au niveau des visuels ou de l'audio. On devrait prochainement pouvoir interagir avec des IA directement au sein des environnements proposés par les développeurs.

Ubisoft dévoile ainsi ses NEO NPCs, une technologie qui devrait, selon la marque "transformer la manière dont les joueurs et joueuses interagissent avec les personnages non jouables dans les jeux vidéo et ouvrent de nouvelles voies pour un gameplay intégrant nativement des fonctionnalités d'IA générative".

Il s'agira donc de doter certains personnages que le joueur rencontrera d'une forme d'IA leur permettant de mieux réagir lors des échanges.

Ubisoft ajoute :

"Les NEO NPCs sont le résultat d’une initiative de R&D du studio Ubisoft Paris, soutenue par le département Technologies de Production d’Ubisoft. Cette initiative place la créativité et la narration au cœur de l’expérience des joueurs et joueuses et explore l’utilisation de la GenAI comme une fonctionnalité centrale de jeu par le biais de personnages plus intelligents, mais aussi bien plus interactifs et engageants. Améliorés avec de nouveaux systèmes cognitifs - tels que des dialogues non scriptés, des émotions et des animations en temps réel, de la mémoire, une conscience du contexte et une prise de décision collaborative – les NEO NPCs présentent des capacités interactives sans précédent.

Chaque détail - personnalités, histoires, opinions et émotions - doit être minutieusement pensé et programmé dans le modèle de chaque NEO NPC. Chaque conversation avec un PNJ devient alors unique et réagit aux joueurs et à leurs actions, ce qui donne lieu à des expériences entièrement personnalisées et immersives."