La situation se veut pour le moins difficile actuellement pour Ubisoft. L'éditeur est en mauvaise posture suite aux ventes modestes de Star Wars Outlaws et des différentes polémiques liées à la sortie du prochain Assassin's Creed Shadows imposant un report...

Ces derniers jours, on apprenait que l'excellent Prince of Persia : The Lost Crown ne profiterait d'aucun DLC ni même de suite puisque l'équipe à l'origine du projet avait été dissoute.

Désormais, on apprend qu'Ubisoft compte faire revenir sa mascotte, Rayman : "Nous avons le plaisir de confirmer qu'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont récemment entamé une phase d'exploration sur la franchise Rayman. Le projet n'en est qu'à ses débuts et nous vous donnerons plus de détails ultérieurement".

Si le retour de Rayman est une bonne nouvelle, elle s'accompagne également d'une moins bonne puisque Michel Ancel, le créateur de la licence, serait également de retour en tant que consultant sur le projet connu actuellement sous le nom de "Project Steamboat".

Michel Ancel avait quitté Ubisoft en septembre 2020 après plusieurs polémiques au sein de l'éditeur français. Lors d'une vague de dénonciations de harcèlement sexuel et de comportements toxiques, ce dernier avait préféré annoncer son retrait du milieu vidéoludique.

Accusé de management toxique notamment sur le développement de Beyond Good and Evil 2, Michel Ancel reste une personnalité décriée au sein d'Ubisoft pour son comportement avec les salariés. La tension devrait être palpable alors qu'il reprendra la tête du projet chez Ubisoft Montpellier auprès d'employés sur lesquels il avait déjà exercé son influence.

Ne reste donc plus à espérer pour les employés que Michel Ancel en restera à son rôle de consultant et que la direction d'Ubisoft saura mettre en oeuvre des protections... Rien de moins sur quand on sait qu'Yves Guillemot a toujours défendu Michel Ancel, renvoyant la balle aux représentants du personnel et aux ressources humaines lorsque ce dernier était accusé.