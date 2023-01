Les choses ne sont pas aussi roses qu'Ubisoft pouvait l'entendre : en fin d'année dernière, l'éditeur Français annonçait l'annulation de certains de ses projets pour se recentrer sur les franchises les plus rentables et partageait au passage une feuille de route très ambitieuse pour Assassin's Creed.

Plusieurs jeux étaient ainsi évoqués, et l'éditeur annonçait que 2023 serait une année chargée... On voyait même le bout du tunnel concernant le serpent de mer de la marque : Skull & Bones trouvait une date de lancement, confirmée plusieurs fois...

Trois jeux annulés, un autre reporté

Mais sous la peinture, les murs ne sont pas aussi solides qu'Ubisoft veut le faire croire... La publication des résultats financiers ce mercredi concernant l'exercice fiscal 2022-2023 n'a pas été très enthousiaste.

Pire encore, Ubisoft a annoncé qu'un plan visant à réaliser des économies sera mis en place, et qu'il affectera plusieurs jeux, projets et licences.

Ubisoft souhaite limiter ses couts de développement et de production. Conséquence directe : 3 titres encore non annoncés au public voient leur production annulée.

Mais même les jeux premium sont impactés : Ubisoft a décidé de réduire de 500 millions d'euros le budget R&D pour ses titres AAA. L'éditeur qui s'attendait au départ à une croissance de 10% évoque finalement une baisse de 10% avec une perte nette de 500 millions d'euros sur le résultat opérationnel non IFRS.

Ubisoft pointe du doigt un contexte peu favorable à la vente de ses jeux et des ventes de fin d'année décevantes. Les lancements de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Dance 2023 n'ont pas rempli leurs objectifs.

En marge des annulations, on apprend également que Skull & Bones voit sa sortie reportée : prévue au 9 mars prochain, il faudra désormais attendre 2023/2024, à croire que le titre est frappé de malédiction.