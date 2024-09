Le spectre d'une OPA est de retour au-dessus de la tête du groupe Ubisoft.

L'éditeur français est dans la tourmente depuis le lancement de Star Wars Outlaws qui ne parvient pas à remplir ses objectifs malgré un budget colossal . Depuis la sortie du titre et son accueil timide, l'action d'Ubisoft est malmenée en bourse, et le groupe va prochainement être expulsé de l'indice STOXX Europe 600 qui rassemble les 600 principales sociétés d'Europe.

En milieu de semaine, alors qu'Ubisoft annonçait ne pas participer au Tokyo Game Show et reculer la sortie d'Assassin's Creed Shadows, le groupe évoquait également une révision à la baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2024-2025 à 1,95 milliard d'euros.

La réponse des actionnaires ne s'est pas fait attendre puisque le fonds activiste AJ Investments a annoncé avoir obtenu le soutien de 10% des actionnaires de l'éditeur de jeux vidéo pour la vente du groupe.

Le fonds détient actuellement moins de 1% du capital d'Ubisoft, et il a annoncé être en négociations avec des sociétés de capital-investissement, ajoutant "Nous demandons à la direction d'Ubisoft de permettre la vente de la société à des tiers ou à des sociétés de capital-investissement à un prix équitable".

Le nom des investisseurs consultés n'a pas été communiqué, mais rappelons que nombre d'acteurs s'étaient déjà manifestés pour tenter une OPA sur le groupe Ubisoft.

Dans un précédent courrier envoyé par AJ Investments, il était déjà appelé à un changement de direction visant à remplacer le co fondateur historique de l'éditeur, Yves Guillemont qui détient de son côté 15,44% du capital du groupe. Il était également demandé à l'époque de revendre la société ou de sortir de Bourse.

Depuis l'année dernière, Ubisoft enchaine les mauvais résultats : Skull and Bones ainsi qu'Avatar Frontiers of Pandora n'ont pas rempli leurs objectifs malgré des investissements importants et des années de développement... Même son de cloche pour Star Wars Outlaws dans une moindre mesure, et désormais le report d'Assassin's Creed Shadows laisse planer le doute sur le succès prochain du titre... En un an, l'action du groupe à chuté de plus de 50% en valeur, atteignant son plus bas niveau historique.