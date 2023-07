Si vous avez un compte Ubisoft inactif depuis trop longtemps, vous avez peut-être reçu un email assez inquiétant de la part de l'éditeur français. Non, ce n'est pas une tentative d’hameçonnage ou une quelconque arnaque, Ubisoft compte bel et bien supprimer des comptes d'utilisateurs restés inactifs depuis trop longtemps.

Dans l'email reçu par certains joueurs, il est expliqué qu'Ubisoft va, sous 30 jours et sous réserve d'aucune nouvelle connexion au compte en question, supprimer ce dernier afin de se conformer au RGPD. Dans l'attente, les comptes en question sont suspendus, et en cas de suppression il sera tout simplement impossible de remettre la main sur la ludothèque acquise parfois au fil de plusieurs années : tous les jeux achetés et contenus dématérialisés seront ainsi perdus pour de bon.

Que vient faire le RGPD là-dedans ?

Dans les faits, le RGPD n'impose pas aux éditeurs de supprimer des comptes inutilisés depuis longtemps. Le RGPD se focalise sur la collecte et la gestion des données personnelles avant tout, et impose aux entreprises de ne pas conserver des données personnelles plus de temps que de raison. En France, la CNIL a défini la durée maximale de rétention des informations à 3 années pour un prospect et 5 pour un client.

Néanmoins, ces durées ne concernent que la conservation des données personnelles et n'imposent pas de suppression de compte client. Ubisoft fait ainsi un peu de zèle et on perçoit ainsi une tentative de jouer sur la peur de perdre ses jeux pour tenter de faire revenir les joueurs tout en les contraignant à accepter les nouvelles CGU.

Dans les faits les suppression sont très rares

Pointé du doigt, l'éditeur a apporté quelques précisions, indiquant que ses CGU prévoient la possibilité d'une clôture de compte après 6 mois d'inactivité. Par ailleurs, il est précisé qu'aucune suppression n'a été lancée uniquement pour ce simple facteur temps.

Ubisoft précise que dans de rares cas cumulant plusieurs facteurs assez précis, des suppressions ont effectivement eu lieu et que cette décision tenait compte de l'activité de jeu du compte depuis sa création, de la durée d'inactivité... Mais surtout Ubisoft précise ne jamais supprimer de comptes disposant de jeux PC achetés et encore moins de comptes disposant d'un abonnement actif.

L'éditeur ajoute que dans les rares cas de suppression de comptes, les clients sont avertis au moins à 3 reprises par courriel, tout en disposant de 30 jours pour réactiver leur espace personnel. Ubisoft précise que la suppression de comptes inactifs n'a que pour seul but de maintenir sa base de données à jour.