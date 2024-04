Après le scandale de Sony en décembre et l'annonce de la disparition des contenus achetés par les joueurs suite à la perte d'accord avec la Warner autour des programmes de Discovery TV, la marque avait rapidement changé son fusil d'épaule et trouvé un arrangement pour revenir sur la situation.

Les joueurs prenaient ainsi conscience des droits de propriété des contenus, qu'ils en disposent en physique ou en dématérialisé : ce n'est pas parce que vous achetez un jeu sur disque ou en dématérialisé aujourd'hui que vous pourrez en profiter autant que vous le voudrez...

Preuve en est d'Ubisoft qui vient de retirer The Crew de la bibliothèque personnelle de tous les joueurs.

L'éditeur avait fermé les serveurs en ligne de The Crew le 31 mars dernier, avec pour conséquence de rendre le jeu tout simplement injouable puisqu'il nécessite une connexion à Internet à tout moment...

La fermeture des serveurs pour les anciens jeux est monnaie courante dans l'univers du jeu vidéo, et à vrai dire, il n'y a pas de véritable problème à cela : les éditeurs ne peuvent continuer à investir des moyens financiers et humains à maintenir des serveurs utilisés par une poignée seulement de joueurs...

Malheureusement, on aimerait aussi que certains titres prévus pour être jouables avec une connexion systématique soient libérés de ce prérequis, ouvrant la voie à du jeu en solo ou même à des parties en réseau local.

Ce ne sera pas le cas pour The Crew qui disparait donc des bibliothèques des joueurs, que vous l'ayez acheté plein pot ou non, le titre a déjà disparu ou disparaitre prochainement de votre liste sur Ubisoft Connect.

Cela renvoie au débat sur la notion de propriété des jeux ou de tout autre contenu en version numérique : si la plateforme, l'éditeur ou l'ayant droit décide du jour au lendemain de retirer son contenu, le fait d'avoir payé une licence ne garantit absolument pas d'une jouissance infinie de ce dernier.

Le débat sur The Crew est renforcé par les travaux menés par quelques groupes de passionnés pour sauvegarder les titres et mettre en oeuvre un système de serveurs privés.

Globalement, ce type de débat est également l'occasion de remettre en cause le prix des jeux qui n'ont de cesse d'augmenter, et de mettre également en valeur les voies non légales d'accès à ces mêmes titres via les versions pirates.

En tout état de cause, il devient difficile pour Ubisoft d'évoquer des titres AAAA à 80€ tout en annonçant que les joueurs ne possèdent pas réellement leurs jeux numériques... ce qui vaut également pour les jeux physiques dès lors qu'ils imposent une connexion en ligne 100% du temps et que l'éditeur décide de les bloquer ou de couper les serveurs.

Par ailleurs on assiste à une politique qui fait un peu plus débat : Ubisoft a remboursé les acheteurs de The Crew ayant acquis le titre ces derniers mois, mais cela ne concerne pas ceux qui ont acheté le titre il y a plusieurs années ni même proposé de compensation en bon d'achat sur sa plateforme.