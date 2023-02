Cela fait des mois qu'il se murmure qu'Ubisoft cherchait à installer directement son service Ubisoft + au sein des machines de Microsoft. Désormais, plusieurs indices sur le Microsoft Store confirment cette arrivée, qui pourrait intervenir très prochainement.

Microsoft avait bien fait une annonce concernant ce rapprochement, mais cela remonte à janvier 2022. Plus d'un an plus tard, aucun signe de l'abonnement d'Ubisoft sur les machines de la marque au point que l'on se demandait si l'accord n'avait pas été enterré avec les différents projets de l'éditeur Français.

Une arrivée prochaine

Néanmoins, certains curieux ont pu repéré quelques mentions dans le Microsoft Store, notamment une évoquant : "play more great games with Ubisoft+". Une liste de jeux aurait également été trouvée avec d'autres mentions dont " with your Ubisoft+ membership", ce qui laisse peu de doutes sur l'arrivée du service. Voici d'ailleurs la liste des jeux repérée :

Assassin’s Creed Chronicles : China

Assassin’s Creed Chronicles : India

Assassin’s Creed Chronicles : Russia

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed IV : Black Flag

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Valhalla

Battleship

Boggle

Child of Light

Family Feud

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry 6

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Fighter Within

For Honor

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising

Jeopardy !

Monopoly Madness

Monopoly Plus

OddBallers

Rabbids Invasion : The Interactive TV Show

Rabbids : Party of Legends

Rayman Legends

Riders Republic

RISK

Risk : Urban Assault

Scott Pilgrim vs the World : The Game - Complete Edition

Scrabble

Shape Up

South Park : The Fractured but Whole

South Park : The Stick of Truth

Steep

The Crew

The Crew 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s The Division

Tom Clancy’s The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Trivial Pursuit Live !

Trivial Pursuit Live ! 2

Uno

Watch Dogs : Legion

Watch_Dogs

Watch_Dogs 2

Wheel of Fortune

Zombi

Il se peut donc que le service Ubisoft + soit directement accessible depuis les consoles Xbox. Rappelons qu'il propose d'accéder à un grand nombre de jeux (plus de 100) d'Ubisoft moyennant 14,99€ par mois sur PC.

Sur Xbox, il se peut que le prix de l'abonnement soit réduit, mais que la sélection de titres soit également amputée. Il se pourrait également que l'offre se scinde en deux formules pour mieux s'adapter aux budgets du plus grand nombre.