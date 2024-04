Étiquetée LTS pour un support à long terme, la nouvelle version 24.04 (alias Noble Numba) de la distribution Ubuntu est de sortie. Le support technique standard de cinq ans d'une édition LTS peut être étendu dans le cadre d'un abonnement à Ubuntu Pro.

Pour Ubuntu Pro, Canonical communique ainsi sur un engagement à 10 ans via les dépôts principal (main) et universel (universe). Deux années supplémentaires de support peuvent en outre être achetées avec le module complémentaire Legacy Support… au tarif qui n'est pas publiquement divulgué.

S'adressant essentiellement aux entreprises et pour un accès à une large panoplie de logiciels open source avec gage de stabilité, la possibilité de 12 ans de support peut également s'appliquer aux précédentes versions LTS d'Ubuntu. En l'occurrence, à partir d'Ubuntu 14.04 LTS qui pourra donc survivre jusqu'en avril 2026.

.NET 8 de Microsoft le jour de la sortie

Pour les développeurs, Ubuntu 24.04 LTS intègre Python 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3 et Go 1.22, ainsi que .NET 8 avec une prise en charge complète pendant le long support. Dans le cadre d'Ubuntu 22.04 LTS, .NET 6 avait été un ajout notable, mais pas dès la sortie de la distribution Linux.

" Nous avons beaucoup appris depuis et nous avons considérablement renforcé le partenariat entre Canonical et Microsoft ", écrit Richard Lander de Microsoft. Le chef de produit et responsable .NET Team souligne une disponibilité immédiate dans les paquets Ubuntu. Microsoft ne publiera plus les paquets .NET sur packages.microsoft.com.

Microsoft fournit des correctifs de sécurité et de fonctionnement à Canonical via un canal privé, avant les publications du Patch Tuesday. Rappelons par ailleurs que Canonical s'implique dans Ubuntu sur le Windows Subsystem for Linux avec Windows.

Petite configuration acceptée

Ubuntu 24.04 (LTS) a pour socle le noyau Linux 6.8 et pour lequel Canonical indique l'apport d'améliorations afin de réduire les délais d'ordonnancement des tâches.

Une première avec une version LTS et pour Ubuntu Desktop est en outre le recours à la même technologie d'installation que Ubuntu Server, ce qui est susceptible d'intéresser les administrateurs pour une personnalisation.

L'environnement de bureau GNOME en version 46 est de la partie. La configuration minimale requise pour Ubuntu Desktop est un processeur dual-core à 2 GHz, 4 Go de RAM et 25 Go d'espace de stockage libre.