Afin de nous rendre la vie toujours plus facile, certains fabricants se démarquent. Ugreen en fait partie et n'est pas en reste, car cette marque reconnue pour la qualité de ses produits nous propose une multitude de hub, adaptateurs et autres chargeurs.

Que vous ayez du matériel Apple, Microsoft ou même un Raspberry, vous pourrez utiliser leurs différents adaptateurs. Fini les chargeurs et câbles qui traînent de partout, Ugreen a pensé à tout.

Commençons cette sélection avec le support de tablette pliant Ugreen. Cet outil ergonomique supporte votre tablette tactile afin que vous puissiez visionner vos vidéos favorites avec un angle adapté. Cette table pliable est en aluminium, elle se glisse donc dans votre sac sans problème.

Ce support de tablette pliant Ugreen est vendu 19,63 € au lieu de 32,99 € soit avec 40% de remise immédiate sur le site officiel Ugreen. La livraison est prévue sous 3 à 7 jours gratuitement.





Continuons avec le hub Ugreen USB-C 7-en-1. Cette multiprise USB propose 7 ports externes à savoir 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI 4K 60 Hz, 1 prise de recharge 100 W, 1 port Ethernet 1 Gbps, 1 port micro-SD et enfin 1 port pour carte SD. Toutes les connexions peuvent être utilisées simultanément sur tout type d'appareil possédant un port de sortie type-C comme un Apple MacBook ou encore une Microsoft Surface.

Ce hub Ugreen USB-C 7-en-1 est proposé au prix de 34,99 € au lieu de 39,99 € soit 12% de remise chez Ugreen. La livraison est offerte sous 3 à 7 jours.





Enchainons avec le boitier SSD NVMe M.2 Ugreen. Cet adaptateur vous permet de connecter un disque au format M.2 en USB-C à votre ordinateur. Simple d'utilisation, vous n'avez qu'à insérer votre média flash à l'intérieur et verrouiller le boitier. Utile lorsque l'on doit stocker de la donnée et la transporter facilement.

Ce boitier SSD NVMe M.2 Ugreen est commercialisé 19,99 € au lieu de 24,99 € soit 20% de réduc' chez Ugreen. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 7 jours.





Pour information, toutes ces offres, et bien d'autres sont disponibles sur le site officiel d'Ugreen.