La marque UGREEN ne fait évidemment pas l'impasse sur le Black Friday. C'est le cas pour ses produits phares dans le domaine des batteries externes et chargeurs rapides.

Batterie externe UGREEN Nexode 20000 mAh 165 W

En matière de batterie externe, UGREEN propose une solution élégante avec le Nexode Power Bank 20000 mAh 165 W. Ce modèle se distingue par sa puissance et son design ingénieux. La batterie intègre un câble USB-C robuste et rétractable de 0,65 m. Il suffit de tirer dessus pour l'utiliser et de le laisser s'enrouler automatiquement après usage. L'appareil dispose d'un écran TFT Smart Display qui affiche précisément le niveau de batterie restant.

Avec une sortie totale de 165 W répartie sur deux ports USB-C et une capacité de 20000 mAh, la batterie externe supporte la charge rapide USB-C jusqu'à 100 W. Il est par exemple possible de recharger deux ordinateurs portables à pleine vitesse simultanément.

Dans l'absolu, c'est la charge rapide simultanée de trois appareils avec le câble USB-C 100 W, le port USB-C 65 W et le port USB-A 33 W. Au format 146 × 54 × 50 mm, le dispositif est à technologie GaN (nitrure de gallium).

Pour le Black Friday, l'UGREEN Nexode Power Bank 20000 mAh 165 W est au petit prix de 53,41 € sur Amazon, soit une réduction de 41 % par rapport au prix de référence de 89,99 €.

Chargeur UGREEN Nexode 100 W 4 Ports

Dans un format compact de chargeur mural, l'UGREEN Nexode 100 W à technologie GaN existe dans une solution à quatre ports, 3 USB-C et 1 USB-A, pour charger autant d'appareils en même temps.

Le chargeur détecte les appareils connectés et ajuste la puissance délivrée à chaque port pour optimiser la vitesse de charge, tout en protégeant les batteries. Pensé pour la polyvalence, le Nexode 100 W supporte la majorité des protocoles de charge rapide (PD 3.0, QC 4+, etc.).

Les ports USB-C1 et USB-C2 du chargeur délivrent une charge maximale de 100 W lorsqu'ils sont utilisés seuls.

Pour le Black Friday, l'UGREEN Nexode 100 W 4 ports est au prix réduit de 31,65 € sur Amazon, soit une réduction de 43 % par rapport au prix de référence de 55,49 €.

D'autres appareils UGREEN disponibles à des prix Black Friday

Pour le Black Friday, on pourra également trouver sur la boutique officielle Ugreen chez Amazon d'autres produits à prix réduit mais également sur le site officiel :