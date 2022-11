Pour rappel UGREEN a été fondée en 2012 et la société se consacre à la construction d'appareils et d'accessoires électroniques grand public avec des innovations technologiques de pointe. Actuellement, elle compte plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde, un gage de sérieux.

En cette période de Black Friday, la marque propose plusieurs produits en promotion sur cette page dédiée, donc en voici quelques-uns à ne pas rater :

La station d'accueil UGREEN USB C 10 en 1 est un appareil à tout faire qui propose un port HDMI 4K, un port VGA FHD, un port Ethernet, trois ports USB 3.0, un emplacement SD /TF, un port de charge USB C PD 100 W et un port audio/microphone 3,5 mm. Notons qu'au niveau de l'USB, vous pourrez profiter d'une vitesse de 5 Gbps .

Sur le site du constructeur, vous trouverez le Hub UGREEN USB C 10 en 1 au prix réduit de 38 € avec le code 8013345 (soit 40% de réduction) et une livraison rapide et gratuite.

Passons maintenant au chargeur de voiture UGREEN 69W PD65W qui dispose aussi de 40 % de réduction. Il propose trois ports USB : C1 20W, C2 65W et A 22,5W. Vous profiterez aussi de la charge rapide permettant de recharger un Macbook Pro 13" en seulement 60 minutes. Le chargeur est compatible avec les ordinateurs PC, Mac, smartphones ou encore avec les écouteurs.

Le chargeur de voiture UGREEN 69W est au prix réduit de 22 € au lieu de 40 € avec le code 2046745, toujours avec la livraison rapide et gratuite.





Terminons enfin avec le câble UGREEN USB C 3A qui vous fait profiter de la charge rapide. De type C avec du plomb nylon tressé, il offre un transfert de données à une vitesse de 450 Mbps. Il est compatible avec plusieurs appareils comme les smartphones Samsung Galaxy S22, S21 Ultra, S20, Xiaomi, HUAWEI, HONOR, etc. Mais également compatible avec les manettes de PS5, Xbox ou la caméra GoPro.

Sur le site officiel, le câble UGREEN USB C 3A est au prix de 11 € au lieu de 13 € avec la livraison gratuite.

N'oubliez pas de consulter sur cette page dédiée Black Friday toutes les autres promotions de UGREEN, qui resteront valables jusqu'au 12 décembre 2022.