Dans le cadre Amazon Prime Day, UGREEN propose de fortes promotions sur de nombreux produits, mais attention uniquement les 11 et 12 juillet 2023.

Pour rappel, la très connue marque UGREEN propose une grande quantité d'adaptateurs et de hubs pour nos ordinateurs et smartphones, qu'il s'agisse de Microsoft Surface ou Apple MacBook, ou encore d'iPhone ou de Samsung Galaxy. Mais ce n'est pas tout ! La marque commercialise également des chargeurs qui pourront gérer divers appareils comme des smartphones, des PC portables ou tout ce qui se connecte en USB.

Commençons par le chargeur UGREEN Nexode 65 W USB C. Ce chargeur multiport 3 en 1 possède deux ports USB-C et un port USB-A qui prennent en charge le chargement simultané de deux ordinateurs portables et d'un téléphone à la vitesse nécessaire pour un utilisateur multiappareils. Cet appareil compact vous assure un rangement optimal.

Ce chargeur UGREEN Nexode 65 W USB C est proposé à 35 € au lieu de 49 € soit 29% de réduction chez Amazon (coupon à activer sur le site). La livraison est gratuite sous 24 heures.





Continuons avec la batterie externe UGREEN. Cette powerbank possède une capacité de 25 Ah et une puissance de sortie de 100 W. Elle exploite la technologie de charge rapide à 145 W. Vous pourrez recharger vos appareils grâce à son port USB A ainsi que ses 2 ports USB C. De plus, un afficheur vous indique le niveau de batterie présent dans l'appareil.

Cette batterie externe UGREEN est commercialisée 105 € au lieu de 150 € soit 30% de remise immédiate sur Amazon (coupon).





Enchainons avec le hub UGREEN USB-C 7 en 1. Cette multiprise USB propose 7 ports externes à savoir 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI 4K 60 Hz, 1 prise de charge 100 W, 1 port Ethernet 1 Gbps, 1 port micro-SD et enfin 1 port pour carte SD. Toutes les connexions peuvent être utilisées simultanément sur tout type d'appareil possédant un port de sortie type-C.

Ce hub UGREEN USB-C 7 en 1 est vendu 28 € au lieu de 40 € soit 30% de ristourne chez Amazon (coupon). La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.





Et d'autres produits UGREEN sont aussi en promotion à savoir :

Vous pourrez retrouver ces offres et d'autres encore sur la boutique UGREEN chez Amazon.