Pour en finir avec les 5 chargeurs différents que vous avez dans votre tiroir, certaines marques développent des solutions pour qu'une seule prise fasse tout pour vous. Ugreen en fait partie et n'est pas en reste, car ce constructeur nous propose une multitude de hubs, adaptateurs et chargeurs. Fini les chargeurs et câbles qui traînent de partout.

Commençons par le chargeur Ugreen 20 W. Cette prise secteur se connecte à votre mur et ressort en USB-C. Il est compatible avec une multitude d'appareils tels que les smartphones (iPhone 14, Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 et bien d'autres). Il remplacera votre chargeur défectueux sans sourciller et vous permettra de remplir votre batterie plus rapidement avec sa charge rapide 20 W.

Ce chargeur Ugreen 20 W est proposé à 11,30 € au lieu de 13,99 € soit 19% de réduction sur le site Ugreen. La livraison est gratuite sous 2 à 8 jours.





Continuons avec le dock 12 en 1 Ugreen. Ce dock est clairement le couteau suisse de votre PC. En effet, il est équipé de 4 ports USB, 2 ports HDMI, 2 ports USB-C, 1 Ethernet et deux ports SD / MicroSD pour un total de 12 possibilités différentes. Il sera votre allié que vous utilisiez Windows ou macOS.

Ce dock 12 en 1 Ugreen est vendu 249 € au lieu de 399 € soit 37% de remise immédiate chez Ugreen.





Terminons enfin avec le chargeur secteur Ugreen Nexode 100 W. Ce chargeur est équipé de 4 ports dont 3 en USB-C et 1 en USB classique. Grâce à celui-ci, vous pourrez charger 4 appareils simultanément à une puissance maximale de 100 W, même en charge rapide.

Ce chargeur secteur Ugreen Nexode 100 W est commercialisé 49,99 € au lieu de 78,99 € soit 37% de ristourne sur le site officiel Ugreen.





Vous retrouverez tous ces chargeurs, ainsi que bien d'autres produits, sur le site officiel d'Ugreen.