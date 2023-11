Fondée en 2012 et revendiquant 40 millions d'utilisateurs dans le monde, la marque Ugreen propose des dispositifs de charge, des accessoires pour smartphone et ordinateur, ainsi que pour le foyer et l'automobile.

Hub USB-C 7-en-1 d'Ugreen, le modèle Revodok propose 1 port HDMI avec la possibilité de prendre en charge la 4K à 60 Hz, 1 port Gigabit Ethernet, 1 port USB-C PD 100 W pour la charge, 2 ports USB 3.0 avec transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s et 2 lecteurs pour les cartes SD et microSD 2 To.

Avec le code promo dl6051588, ce hub USB-C 7-en-1 profite d'une réduction de prix de 20 %. Il est disponible à 26,99 €, au lieu de 34,99 €.





Un chargeur 65 watts est équipé de 2 ports USB-C et 1 port USB-A. Au design compact, portable et pour une compatibilité universelle, il dispose d'une puce intelligente pour assurer la protection des appareils contre les courts-circuits, les surtensions et la surchauffe.

Ce chargeur rapide est actuellement proposé à -25 %, soit un prix de 29,99 € au lieu de 39,99 €.





Pour la voiture, un chargeur 69 W se branche directement sur la prise allume-cigare du véhicule. Avec LED comme indicateur d'état, il dispose de 2 ports USB-C et 1 port USB-A. Utilisés seuls, les ports USB-C(1), USB-C(2) et QC 3.0 supportent respectivement 20 W, 65 W et 22,5 W.

Le code promo dl2046708 permet d'appliquer une réduction de 8 €, pour un prix final à 21,99 €.





C'est aussi Black Friday pour Ugreen

Ugreen participe au Black Friday via des offres spéciales qui ont déjà débuté et se poursuivent jusqu'au 27 novembre prochain. Pouvant atteindre -40 %, d'importantes réductions sont affichées sur la boutique de la marque et sur Amazon.

À technologie GaN et protection de charge en temps réel Thermal Guard, la gamme de chargeurs Nexode d'Ugreen est concernée. La station de charge Ugreen Nexode 300 W USB-C est par exemple à 199,99 € au lieu de 269,99 €.