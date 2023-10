UGREEN est une marque reconnue pour la qualité de ses produits, qu'il s'agisse d'adaptateurs, de chargeurs ou encore de hubs USB destinés à nos ordinateurs, smartphones, et autres tablettes, toutes marques confondues.

Découvrez aujourd'hui de nombreux produits en promotion, sur le site officiel de la marque.

Commençons cette sélection par le chargeur UGREEN Nexode 65 W USB C qui est un chargeur multiports 3 en 1 possédant 2 ports USB-C et 1 port USB-A, ce qui autorise le chargement simultané de 2 PC portables et d'un téléphone par exemple. Compact, cet appareil pourra être utilisé partout.

Vous trouverez sur le site UGREEN le chargeur UGREEN Nexode 65 W USB C au petit prix de seulement 24,99 € au lieu de 39,99 € avec le code dl9049605 soit 37% de réduction.





Poursuivons avec le hub UGREEN USB-C 6-en-1 qui possède donc comme son nom l'indique 6 ports avec 3 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 port micro-SD et enfin 1 port pour carte SD. Là aussi, toutes les connexions peuvent être utilisées simultanément, il suffit de le brancher sur tout appareil doté d'un port USB-C, comme les Apple Macbooks ou Microsoft Surface par exemple.

Vous trouverez toujours sur le site officiel le hub UGREEN USB-C 6-en-1 au petit prix de 20,99 € au lieu de 29,99 € (en cas de hausse du prix, utilisez le code dl7041006), soit 30% de réduction.



Terminons enfin avec le hub UGREEN USB-C 7 en 1 qui propose donc 7 ports avec 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI 4K 60 Hz, 1 prise de charge 100 W, 1 port Ethernet 1 Gbps, 1 port micro-SD et enfin 1 port pour carte SD. Ces connexions peuvent toujours être utilisées simultanément sur tout appareil possédant un port de sortie type-C.

Vous trouverez le hub UGREEN USB-C 7 en 1 à seulement 21,99 € au lieu de 38,99 € avec le code dl6051588 soit 43% de ristourne.





Vous pourrez retrouver toutes ces offres, et d'autres encore, sur le site officiel de UGREEN ou encore sur leur boutique chez Amazon.