Afin de nous rendre la vie toujours plus facile, certaines marques œuvrent. Ugreen en fait partie et n'est pas en reste, car cette boutique nous propose une multitude de hub adaptateur et chargeur. Que vous ayez un Mac, un PC portable sous Linux ou même sous Windows, il y en aura pour tous les goûts. Fini les chargeurs et câbles qui traînent de partout, Ugreen a pensé à tout.

Et pour commencer, je vous présente le chargeur Ugreen Nexode 200W USB C Wall Charger 6 ports. Ce chargeur de bureau de 200 W prend en charge une sortie maximale de 100 W par port pour le port C1/C2, vous permettant de charger complètement deux MacBook Pro 2021 16 pouces en seulement 1,5 heure simultanément. Chargez jusqu'à 6 appareils en même temps avec une sortie totale maximale de 200 W. Vous pourrez ainsi garder votre bureau bien rangé.

Ce chargeur Ugreen Nexode 200W USB C Wall Charger 6 ports est vendu 169,99 € au lieu de 199,99 € soit 15% de remise avec en cadeau un câble USB-C 100W chez Ugreen.





Continuons avec le chargeur Ugreen Nexode 140W USB C Wall Charger 3 ports. Ce chargeur multiport 3 en 1 possède deux ports USB-C et un port USB-A qui prennent en charge le chargement simultané de deux ordinateurs portables et d'un téléphone à la vitesse nécessaire pour un utilisateur multiappareils. Cet appareil compact vous assure un rangement optimal.

Ce chargeur Ugreen Nexode 140W USB C Wall Charger 3 ports est vendu 104,99 € au lieu de 149,99 € soit 30% de réduction chez Ugreen.





Et finissons avec le chargeur Ugreen Nexode 65W USB C Wall Charger 3 ports. Un pour tous : l'adaptateur secteur USB-C est compatible avec presque tous les appareils, que ce soit des PC portables (MacBook, Asus, etc...) ou bien des mobiles (Apple, Xiaomi, Samsung, etc...). Sûr et fiable : le chargeur rapide USB-C est équipé d'une puce intelligente pour protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions et la surchauffe.

Ce chargeur Ugreen Nexode 65W USB C Wall Charger 3 ports est vendu 39,99 € au lieu de 54,95 € soit 27% de ristourne.





D'autres produits sont également en promotion sur le site Ugreen à savoir :