La marque Ugreen propose tout un panel de produits électroniques, et principalement en matière de connectiques et de charge d'appareils. Avec l'Ugreen USB-C 7-en-1, c'est un hub et adaptateur tout-en-un pour démultiplier une connectique et les ports.

En alliage d'aluminium, dans des dimensions de 12,4 x 3,3 x 1,6 cm et pour un poids de 120 g, le dispositif avec câble tressé en nylon de 20 cm étend un port USB-C à un port HDMI, un port Gigabit Ethernet RJ45, deux ports USB-A 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s), deux lecteurs de cartes SD et microSD, et enfin un port de charge USB-C Power Delivery 100 W.

Pour le port HDMI, il s'agit de la norme HDMI 2.0 avec la possibilité de prendre en charge la 4K à 60 Hz (ou 60 images par seconde). Ugreen souligne que le port USB-C PD 100 W offre une vitesse de charge en continu de jusqu'à 95 W pour un ordinateur portable, avec les autres appareils connectés qui consomment 5 W.

À prix réduit grâce à un code promo

Le prix standard du hub USB-C 7-en-1 avec HDMI 4K à 60 Hz d'Ugreen est habituellement juste sous la barre symbolique des 50 €, soit 49,99 €. Un code promo permet de le faire passer sous la barre des 40 €.

Avec le code 6051520, c'est en effet une réduction de 20 % qui est proposée. De fait, le prix du hub USB-C 7-en-1 Ugreen sera de 39,99 € au final.