Afin de nous simplifier la vie, certaines marques œuvrent. Ugreen en fait partie et n'est pas en reste, car cette dernière nous propose une multitude de hubs, adaptateurs, chargeurs et, depuis peu, de baies informatiques. Que vous ayez un Mac, un PC portable sous Linux ou même sous Windows, il y en aura pour tous les goûts.

Commençons avec le hub Ugreen USB-C 6-en-1. Cette multiprise USB est dotée de 6 ports à savoir : 3 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 port micro-SD et 1 port pour carte SD. Toutes les connexions peuvent être utilisées simultanément sur tout type d'appareil possédant un port de sortie type-C comme les Apple Macbooks, les Microsoft Surface, les Steam Decks et les iPads pour ne citer qu'eux.

Ce hub Ugreen USB-C 6-en-1 est vendu 22,99 € au lieu de 29,99 € soit 23% de réduction sur le site Ugreen. La livraison est gratuite sous 72h.

Continuons avec le hub Ugreen USB-C 7-en-1. Ce hub propose 7 ports externes à savoir : 2 ports USB 3.0, 1 port HDMI 4K 60 Hz, 1 prise de charge 100W, 1 port Ethernet 1 Gbps, 1 port micro-SD et 1 port pour carte SD. Toutes les connexions peuvent être utilisées simultanément sur tout type d'appareil possédant un port de sortie type-C.

Ce hub Ugreen USB-C 7-en-1 est vendu 34,99 € au lieu de 57,99 € soit 40% de remise immédiate sur le site de Ugreen. La livraison est gratuite sous 3 jours.

Et terminons avec la baie Ugreen 5 ports pour disque dur. Ce boitier vous permet d'insérer jusqu'à 5 disques 3,5" dans une tour (possibilité de mettre des 2,5" également). Cette baie propose tous les types de RAID les plus connus (0, 1 ,3, 5 et 10) ainsi que 3 autres modes (Clone, Large et PM). Elle propose des débits importants de par ses connectiques en USB 3.1 type-C / Thunderbolt.

Cette baie Ugreen 5 ports pour disque dur est proposée à 199,99 € au lieu de 299,99 € soit 33% d'économies. La livraison est gratuite sous 3 jours.