La série UGREEN x Genshin Impact marque une collaboration exclusive entre la marque UGREEN et le célèbre jeu d'aventure en monde ouvert. Inspirée par Kinich, le Chasseur Saurien de Natlan, cette collection propose quatre solutions de charge innovantes, spécialement conçues pour les gamers explorant le monde magique de Teyvat, et capturant l'esprit d'aventure de Genshin Impact.

Pourquoi Genshin Impact ?

Genshin Impact est pour rappel un jeu de rôle en monde ouvert où les joueurs explorent des régions aux cultures et paysages uniques, rencontrent des personnages variés et maîtrisent un combat élémentaire stratégique.

Grâce à ce partenariat, UGREEN s'engage à continuer à fournir des solutions de recharge efficaces et sûres pour les joueurs et les utilisateurs numériques. Il s'agit de la même philosophie de marque qu'UGREEN a toujours défendue, qui insiste sur le fait que l'utilisateur est au centre des préoccupations et que l'expérience de l'utilisateur est importante.

En tant que média, nous avons eu l'exclusivité de recevoir ce coffret en édition limitée (un coffret cadeau réservé aux partenaires de la marque), qui comprend un chargeur rapide GaN 65 W, une batterie externe 20 000 mAh, un chargeur sans fil Qi2 15 W et un câble USB-C 100 W proposés dans une boite très désignée. L'apparence du produit est conçue avec les personnages et les éléments uniques de Genizi et Ah Joe, et les impressions sont très belles et vives.

Batterie externe UGREEN Nexode 100W - Genshin Impact Edition

Prix : 99,99 €

Elle arbore un design exclusif Kinich, avec un pixel art animé de K’uhul Ajaw et des motifs inspirés de Genshin Impact.

La batterie est dotée d’une capacité de 20 000 mAh et d’une charge rapide de 100 W. Grâce à ses trois ports, elle permet d’alimenter plusieurs appareils simultanément pour une expérience de jeu prolongée et sans ralentissement. Vous pourrez recharger deux appareils en même temps avec une puissance totale en sortie maximale de 130 W, ou bien 3 appareils simultanément sachant que le port C1 peut fournir une puissance de 100 W (idéal pour les ordinateurs portables), et les ports C2 et A chacun 15 W (pour les smartphones et les écouteurs).

Son écran TFT intelligent affiche en temps réel les statistiques de charge pour un contrôle précis de l’autonomie restante, avec une charmante animation d'Ajaw. Conçue avec des cellules lithium-ion de qualité automobile, elle garantit une longévité accrue (elle conserve plus de 80 % de sa capacité après 1000 cycles de charge) et une sécurité renforcée.

Chargeur rapide GaN UGREEN Nexode 65W - Genshin Impact Edition

Prix : 44,99 €

Il offre une puissance de jusqu'à 65 W via les deux ports USB-C (idéal pour recharger rapidement votre ordinateur portable ou votre console de jeu) et permet d’alimenter jusqu'à 3 appareils simultanément grâce à ses deux ports USB-C et son port USB-A.



Grâce à la technologie GaNInfinity, le chargeur assure une charge optimisée tout en maintenant une température maîtrisée pour une sécurité et une efficacité maximales.

Son format ultra-compact en fait un compagnon de voyage idéal.

Chargeur sans fil Qi2 UGREEN MagFlow 15W - Genshin Impact Edition

Prix : 59,99 €

Profitez d'une recharge sans fil Qi2 de 15 W avec cette station 3-en-1 qui combine un chargeur magnétique pour iPhone, un dock dédié aux écouteurs et un port USB-C conçu pour les montres connectées, offrant ainsi une solution polyvalente et pratique, idéale pour une alimentation continue et ininterrompue lors de vos aventures gaming !

Son design pliable et compact permet un transport facile, tandis que son angle ajustable jusqu’à 75° garantit une vision optimale pour les appels vidéo, le streaming ou les jeux.

Câble USB-C vers USB-C UGREEN 100 W - Genshin Impact Edition

Prix : 12,99 €

Avec une sangle de cable à l’effigie de K'uhul Ajaw et des couleurs inspirées du thème Dendro, ce cable permet une charge ultra rapide de 100 W ainsi qu'un transfert rapide à 480 Mbps, parfait en association avec un chargeur haute puissance ou une batterie externe pour atteindre jusqu'à 100 W de charge et conserver votre équipement gaming prêt à l'action.

De plus, grâce à son tressage en nylon et ses connecteurs en aluminium, le câble assure une robustesse à toute épreuve pour une utilisation prolongée.





UGREEN a préparé 100 coffrets cadeaux Kinich exclusifs et limités à l'échelle mondiale. Si vous souhaitez tenter votre chance pour obtenir le même coffret cadeau, n'hésitez pas à consulter la page dédiée du concours.

Les produits co-marqués Kinich ci-dessus peuvent être achetés individuellement sur le site officiel d'UGREEN ou sur Amazon.