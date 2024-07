À l'occasion du Prime Day Amazon des 16 et 17 juillet, UGREEN casse les prix.

Faisons un zoom sur le chargeur rapide GaN 65W USB-C 3 ports UGREEN Nexode.

Ce dernier permet de recharger rapidement jusqu'à 3 appareils simultanément avec une puissance maximale de 65 W. Il supporte divers protocoles de charge rapide tels que PD 3.0/2.0, PPS, QC 4+/4.0/3.0, SCP, etc.

Grâce à la technologie GaN II, le chargeur est plus petit et plus léger que les chargeurs traditionnels, tout en étant plus efficace pour transférer l'énergie et supporter une puissance de sortie plus élevée.

Il offre une compatibilité universelle et est équipé de multiples protections contre les surtensions, les surchauffes, les surintensités et les courts-circuits, garantissant une recharge en toute sécurité.

Le chargeur rapide GaN 65W USB-C 3 ports UGREEN Nexode est en promotion à seulement 25,99 € au lieu de 39,99 €, soit une remise de 35 % sur Amazon pour le Prime Day.



A noter que UGREEN propose d'autres produits en promotion pour le Prime Day Amazon :

Rendez-vous sur la boutique Amazon UGREEN pour découvrir toutes les bonnes affaires du Prime Day.